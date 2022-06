BE diz que saída do Porto da ANMP "não resolve o problema" da descentralização

Mário Cruz - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou hoje que a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses é uma "estratégia errada", mas defendeu que o processo de descentralização é "inaceitável" e "tem de ser parado".