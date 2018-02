BE diz que só um acordo à esquerda permite investimento público estratégico

Lusa26 Fev, 2018, 13:14 | Política

Na conferência de imprensa de abertura das jornadas parlamentares do BE, que decorrem até terça-feira no distrito de Leiria, Catarina Martins defendeu que "não há gavetas separadas" e por isso "não há investimento público sem Orçamento do Estado, não há estratégia 2030 [fundos comunitários] sem investimento público".

O BE propõe assim que se faça no debate estratégico sobre o investimento público o mesmo que se tem feito, graças ao acordo parlamentar à esquerda, "sobre os rendimentos do trabalho".

"Se um acordo à esquerda permitiu uma recuperação de salários e pensões, algum crescimento económico e criação de emprego também só um acordo que seja com a esquerda pode permitir opções de investimento público que combatam os problemas estruturais da economia portuguesa, nomeadamente combatam os setores rentistas, o endividamento externo, a assimetria do território e o défice social que tem o nosso país", avisou.

De acordo com Catarina Martins, "o BE é o primeiro partido que tem uma opção política concreta para o investimento", defendendo uma aposta concreta na ferrovia, proposta que aliás os bloquistas já apresentaram e estão a trabalhar no sentido de a adaptar ao que entretanto foi feito ou não foi feito.