BE diz ser absurdo ter mais dinheiro para Novo Banco do que para combate à pobreza

Catarina Martins diz que é um absurdo ter mais dinheiro para o Novo Banco no próximo ano do que para responder à pobreza. A coordenadora do Bloco de Esquerda refere-se à nova prestação social que, avisa,vai deixar milhares pessoas de fora. A líder bloquista rejeita qualquer teimosia ou intransigência por parte do partido nas negociações do Orçamento do Estado.