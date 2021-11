BE e PCP alertam para riscos de maiorias absolutas



A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que Cavaco Silva e José sócrates são exemplos do perigo do poder absoluto. Catarina Martins diz que uma maioria absoluta do PS é a incerteza absoluta dos portugueses. Também o secretário geral do PCP avisa que as maiorias absolutas são de má memória e só servem para fazer uma política de direita.