Foto: Estela Silva - Lusa

No combate ao empobrecimento, o partido propõe aumentar todas as pensões para o limiar de pobreza e medicamentos gratuitos para quem não ganha o salário mínimo nacional.



A coordenadora do Bloco considera as duas medidas justas e capazes de responder aos problemas do país.



Mariana Mortágua prefere não comentar o debate desta noite. Diz apenas que o país está consciente de que não vai haver nenhuma maioria absoluta.