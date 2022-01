BE estima que "direita não tem solução" e "extrema-direita só tem ódio e raiva"

Catarina Martins acusa a direita de não ter soluções para o país. Numa ação de campanha esta segunda-feira no Fundão, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse esperar que temas como a saúde e o trabalho sejam abordados no debate desta noite na RTP.