BE fala em instrumentalização política das forças de segurança

Esta manhã no Liceu Camões em Lisboa, Mortágua comparou a área da educação à da segurança interna por considerar urgente a necessidade de valorizar as carreiras em ambos os setores.



Tanto no descongelamento das carreiras dos docentes, como no alargamento do subsídio de risco a todas as forças de segurança, a coordenadora do Bloco afirma que o governo não deve tentar fugir às responsabilidades.