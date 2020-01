BE: Marcelo lembrou que portugueses recusaram maioria absoluta ao PS

O Bloco de Esquerda salientou a preocupação do Presidente da República em relação à crise social e à crise climática. No comentário à mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa, o eurodeputado José Gusmão lembra ainda a não atribuição de maioria absoluta aos socialistas.