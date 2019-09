Partilhar o artigo BE, PCP e PEV entregaram no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho Imprimir o artigo BE, PCP e PEV entregaram no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho Enviar por email o artigo BE, PCP e PEV entregaram no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho Aumentar a fonte do artigo BE, PCP e PEV entregaram no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho Diminuir a fonte do artigo BE, PCP e PEV entregaram no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho Ouvir o artigo BE, PCP e PEV entregaram no Tribunal Constitucional pedido de fiscalização sucessiva às alterações ao Código do Trabalho