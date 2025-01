Foto: Lusa

Mariana Mortágua pediu demissão de secretário de Estado e a queda da Lei dos Solos. A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou o silêncio do Governo depois de a RTP ter revelado que Hernâni Dias criou duas empresas do setor imobiliário que podem beneficiar com a alteração à lei dos solos, na qual o secretário de Estado participou.