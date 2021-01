BE pede "medidas concretas" para apoio no novo confinamento

Moisés Ferreira, deputado do Bloco de Esquerda, referiu que o país registou um número de casos diários que nunca tinha atingido nesta pandemia. Refere que a grande incidência "se regista nas várias zonas do país e é transversal a todo o país", com "disseminação comunitária de norte a sul".