Partilhar o artigo BE pergunta ao governo se vai apoiar a esquerda ou "dar a mão a Rui Rio" Imprimir o artigo BE pergunta ao governo se vai apoiar a esquerda ou "dar a mão a Rui Rio" Enviar por email o artigo BE pergunta ao governo se vai apoiar a esquerda ou "dar a mão a Rui Rio" Aumentar a fonte do artigo BE pergunta ao governo se vai apoiar a esquerda ou "dar a mão a Rui Rio" Diminuir a fonte do artigo BE pergunta ao governo se vai apoiar a esquerda ou "dar a mão a Rui Rio" Ouvir o artigo BE pergunta ao governo se vai apoiar a esquerda ou "dar a mão a Rui Rio"