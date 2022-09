BE propõe vinculação extraordinária de professores e fim dos horários incompletos

O Bloco de Esquerda anunciou a entrega no parlamento de propostas para a vinculação extraordinária de professores que são trabalhadores precários, para o fim dos horários incompletos e o pagamento dos custos dos docentes deslocados.







A jornalista da Antena 1 Ana Isabel Costa acompanhou a visita de Catarina Martins e registou as principais declarações da líder do BE.