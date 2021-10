BE. PS vai ter de repensar-se e negociar à esquerda se não tiver maioria absoluta

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que existe em Portugal uma maioria política que pode e deve entender-se em questões fundamentais como emprego e saúde.



Em entrevista ao Expresso, a líder bloquista diz que "o Governo está muito cansado" e que "António Costa decidiu resolver o cansaço criando uma crise política, lançando-se para eleições".



Catarina Martins considera ainda que "foi um erro ter colocado a decisão de eleições antecipadas sobre a aprovação do orçamento". E tem "muitas dúvidas" sobre se o Presidente da República "atuou da melhor forma".



Em relação ao chumbo do Orçamento do Estado para 2022, Catarina Martins afirma que o partido votou contra o "em coerência com o mandato".



Catarina Martins reitera que o documento como estava "não ia impedir a degradação das condições de vida e de serviços como o SNS".