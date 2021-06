BE quer alterar legislação da exploração mineira

Quer impor a participação das populações na decisão e impedir a exploração de recursos, quer em parques naturais, quer na Rede Natura 2000, ou no mar.Catarina Martins acusa o ministro do Ambiente de ser "mais rápido a defender negócios do que os recursos naturais".Em Setúbal, deu o exemplo da dragagem do estuário do Sado, contestada por ambientalistas e pelo próprio Bloco.





O titular da pasta do Ambiente já reagiu: Matos Fernandes acusa a coordenadora do Bloco de Esquerda de fazer declarações "infames e infundadas" e avisa que atrasar a vigência do decreto que regula a lei das minas apenas protege "arrivistas e garimpeiros".