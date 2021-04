BE quer concurso extraordinário para contratar profissionais para as escolas

Catarina Martins pede a António Costa que abra já um concurso extraordinário para contratar profissionais para as escolas. Numa visita a um estabelecimento de ensino que reabriu portas hoje, a coordenadora do Bloco de Esquerda criticou o atraso do governo nos apoios a quem mais precisa, mas diz-se disponível para negociar futuros orçamentos com o executivo.