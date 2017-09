Partilhar o artigo BE quer "coragem" do Governo para baixar conta da luz em 2018 com corte nas rendas Imprimir o artigo BE quer "coragem" do Governo para baixar conta da luz em 2018 com corte nas rendas Enviar por email o artigo BE quer "coragem" do Governo para baixar conta da luz em 2018 com corte nas rendas Aumentar a fonte do artigo BE quer "coragem" do Governo para baixar conta da luz em 2018 com corte nas rendas Diminuir a fonte do artigo BE quer "coragem" do Governo para baixar conta da luz em 2018 com corte nas rendas Ouvir o artigo BE quer "coragem" do Governo para baixar conta da luz em 2018 com corte nas rendas