BE quer criar crime de assédio sexual e estrutura independente de denúncia em universidades

Em conferência de imprensa, no parlamento, a deputada Joana Mortágua defende que o crime de "importunação sexual" deve ser transformado em crime de "assédio sexual" e que esse é o primeiro passo para tornar visível este problema na sociedade.





"O crime de assédio sexual não está tipificado no Código Penal, fala no crime de importunação. Esse crime de importunação deixa um vazio e uma subjetividade de interpretações que atrapalha depois a aplicação da lei no caso de assédio sexual", explicou a bloquista.



Por isso mesmo o Bloco de Esquerda quer fazer duas alterações ao código penal, uma para mudar o nome do crime e outra para criar o crime de "assédio sexual qualificado" que pode ser punido com pena de prisão até 3 anos.Quanto ao anúncio da ministra da Ciência e do Ensino Superior sobre as 38 queixas recebidas nos últimos 5 anos, Joana Mortágua aponta que estes dados estão longe daquilo que é a realidade.