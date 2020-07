BE quer dados sobre a pandemia entregues no Parlamento de 15 em 15 dias

Também o PAN apresentou uma proposta para que os encontros no Infarmed continuem a realizar-se, pois são a única forma de serem dadas respostas "sustentadas" à pandemia.



Jerónimo de Sousa também defende que as reuniões deviam continuar e avisa que acabar com esses encontros pode ser precipitado.



Também o presidente do CDS-PP se mostrou surpreendido com a decisão e adianta que estes encontros com cientistas são fundamentais para que os partidos da oposição possam fiscalizar o mérito das soluções do Governo face à pandemia.