BE quer limitar disparidades salariais entre administradores e trabalhadores

O Bloco de Esquerda vai propor a limitação da diferença de salários entre as administrações e os trabalhadores da mesma empresa. Num encontro com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Catarina Martins lembrou que a TAP é uma das empresas onde esta diferença é mais elevada, ao mesmo tempo que trabalhadores como os tripulantes estão a sofrer cortes salariais.