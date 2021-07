BE quer que Governo nomeie novo presidente para o Banco de Fomento

Foto: Paulo Novais - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, exortou esta tarde o Governo a nomear um novo presidente para o Banco de Fomento, considerando uma "ideia absolutamente absurda" a decisão de suspender a nomeação de Vítor Fernandes.