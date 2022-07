BE quer saber porque ainda não saiu lei que interdita touradas a menores de 16 anos

Já passaram dez meses desde que o Governo aprovou um decreto que alterou a classificação etária das touradas dos 12 para os 16 anos. No entanto, de acordo com o jornal Público, o documento ainda não foi publicado em Diário da República.



Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco, quer saber se há ou não um recuo do Governo.