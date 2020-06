BE quer subsidio extraordinário de desemprego no orçamento suplementar

O Governo já as conhece e o Bloco de Esquerda quer que estejam no orçamento suplementar. São medidas para apoiar quem ficou sem rendimentos por causa da pandemia, mas também para criar mais e melhor melhor emprego no futuro.



De resto o partido quer ainda subsitituir o lay off por outra medida que pague os salários na totalidade, assim como prolongar até ao final do ano outras medidas entretanto tomadas.