BE. Recuperação económica depende de como é usado dinheiro da bazuca

Catarina Martins diz que não haverá uma verdadeira recuperação económica se os milhões de euros que o Governo anuncia não chegarem efetivamente às pessoas. Em campanha nos Açores, a coordenadora do Bloco de Esquerda não revela como estão a correr as negociações do orçamento entre governo e Bloco. Diz apenas que é preciso coragem para avançar com reformas estruturais, para acabar com salários congelados e contratos precários.