BE vê um "homem da imagem" concentrado em políticas ao centro

Lusa22 Jan, 2018, 07:07 | Política

"As circunstâncias são, naturalmente, diferentes. O facto de ter acontecido no país o conjunto de circunstâncias tão dramáticas que aconteceu propiciou um exercício do seu mandato de proximidade muito mais intenso, mais visível, mais flagrante. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem da imagem, sempre foi, portanto exerceu o seu mandato nessa perspetiva", afirmou o vice-presidente do parlamento sobre as intervenções públicas do chefe de Estado, nomeadamente nas tragédias dos fogos florestais de junho e outubro, por comparação com o ano anterior (2016).

Em declarações à Lusa, o dirigente do BE afirmou que Rebelo de Sousa "é assim, não há nada que não seja totalmente refletido e totalmente espontâneo ao mesmo tempo" e "as duas coisas misturam-se de forma invulgar até".

"Foi um Presidente que não trouxe nada de inesperado relativamente ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Alguém que se afirmou muito próximo das pessoas, com um estilo de proximidade, mas, do ponto de vista político, alguém que sempre deu preferência a acordos de regime ao centro. Alguém que tem acompanhado a situação política pautando-se por essa preferência e isso merece da nossa parte alguma distância", continuou, apontando as áreas da política orçamental e política europeia.

Marcelo Rebelo de Sousa é 20.º chefe de Estado da República portuguesa, eleito em 24 de janeiro de 2016, com 2.413.956 votos, cerca de 52%, face a outros nove candidatos.

"É um Presidente claramente apontado ao centro político e, numa altura em que o país precisa de maior ambição para que esta solução tenha prossecução no sentido de maior desenvolvimento dos serviços públicos e continuação do caminho da recuperação de rendimentos e direitos, tem um conjunto de posições que não nos permite acalentar uma antecipação de otimismo relativamente ao seu desempenho nesta matéria", lastimou.