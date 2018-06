Partilhar o artigo Belém promulga currículos do básico e secundário com críticas e reparos Imprimir o artigo Belém promulga currículos do básico e secundário com críticas e reparos Enviar por email o artigo Belém promulga currículos do básico e secundário com críticas e reparos Aumentar a fonte do artigo Belém promulga currículos do básico e secundário com críticas e reparos Diminuir a fonte do artigo Belém promulga currículos do básico e secundário com críticas e reparos Ouvir o artigo Belém promulga currículos do básico e secundário com críticas e reparos