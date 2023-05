Belém volta atrás e Marcelo já não fala aos jornalistas

O anúncio da conferência de imprensa de Marcelo Rebelo de Sousa, entretanto retirado por Belém, surgiu um dia depois da audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na comissão de inquérito parlamentar à TAP.Na quinta-feira,

O presidente da República sublinhou que o prestígio das instituições é "o mais importante de tudo", mais do que questões pessoais.







Ouvido até ao início da madrugada desta sexta-feira na comissão de inquérito parlamentar à TAP, o ministro das Infraestruturas procurou afiançar que não mentiu ao país e quis contrariar a versão dos acontecimentos do final de abril relatada, na véspera, por Frederico Pinheiro.

“Há uma história e depois há factos”, alegou. João Galamba garantiu que a principal preocupação, durante os incidentes no Ministério, foi acautelar a segurança dos membros do seu gabinete, negou ter ameaçado o ex-adjunto eNa agenda do chefe de Estado, está prevista para a tarde desta sexta-feira uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional.