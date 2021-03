Bloco acusa governo de promover política de paliativos e contenção na despesa

Foto: Paulo Novais - Lusa

O governo já reconheceu que as medidas de combate à crise que apresentou no último orçamento são insuficientes. Esta é uma das ideias inscritas na moção que Catarina Martins vai levar à próxima convenção do Bloco de Esquerda, que se realiza em maio.