Bloco avisa que será “muito exigente” na defesa dos trabalhadores

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, avisou que o partido será "muito exigente" em "qualquer medida que ataque as condições de vida", e "nunca faltará" a uma maioria parlamentar para "repor salários e pensões" em Portugal.

"Vamos ter um Orçamento do Estado e o BE nunca faltará a uma maioria para repor salários e pensões e será muito exigente e determinado em qualquer medida que ataque as condições de vida neste país. Toda a gente sabe que pode contar com essa força do BE", disse Catarina Martins.



Em declarações aos jornalistas durante uma visita à secular feira da vila de Castro Verde, no distrito de Beja, no Alentejo, Catarina Martins garantiu que o BE, na próxima legislatura, "fará o que sempre fez com a mesma determinação e a mesma exigência".



"Cá estaremos para uma legislatura que possa lutar por salários, pensões, serviços públicos de qualidade em todo o território e por uma economia que seja mais justa, menos desigual. O BE não se vai desviar um milímetro da luta pelas condições de vida concretas de quem trabalha e de quem trabalhou toda uma vida neste país", frisou.



De visita ao Alentejo, a líder do BE criticou a monocultura intensiva do olival e do amendoal, e defendeu que deve ser dada "prioridade ao desenvolvimento da agricultura extensiva".