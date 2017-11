Bloco central em Almada

Os socialistas fizeram um acordo com o PSD para ter maioria na câmara, já que nas eleições tinham elegido os mesmos quatro vereadores que a CDU.



À presidente Inês Medeiros e aos três vereadores socialistas juntam-se agora dois vereadores do PSD que ficam com as áreas dos transportes, infraestruturas, energia e espaços verdes.



Os socialistas dizem ter convidado todos os partidos eleitos para assumir pelouros, mas Bloco de Esquerda e CDU terão recusado.



A vitória do PS em Almada foi considerada uma surpresa até para os socialistas, e uma das derrotas mais simbólicas da CDU nas últimas eleições autárquicas.