Bloco de Esquerda abstém-se na votação do OE2020

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou, em conferência de imprensa, que as negociações com o Governo “terminaram há minutos” e que decorreram em “condições difíceis”.







Numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, e poucas horas antes do arranque do debate na generalidade, Catarina Martins deu conta da decisão tomada quarta-feira à noite pela Comissão Política do partido, que se reuniu após um encontro de quase cinco horas entre dirigentes bloquistas e o primeiro-ministro, António Costa.







“Tendo em conta as questões que estão garantidas, a comissão política decidiu abster-se na votação da generalidade do Orçamento. Na especialidade o Bloco de Esquerda não abdica, no entanto, de apresentar as suas propostas para as mais diversas áreas e que não foram objeto nesta discussão”, anunciou Catarina Martins.



Para o Bloco de Esquerda estavam várias questões em cima da mesa, para se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2020, entre as quais um pacote adicional para o Serviço Nacional de Saúde, de 180 milhões de euros: o fim das taxas moderadoras, mais meios complementares de diagnóstico, a dedicação plena dos médicos ao SNS, e uma maior atenção às questões da saúde mental.

Outras das exigências do BE passavam pela recuperação de rendimentos das para as pensões mais baixas; a redução do valor das propinas e o alargamento do complemento solidário para idosos.







Catarina Martins afirmou que “ainda existem questões em aberto” que o BE “espera vir a concretizar”. “Sobre a energia, sobre salários e outros apoios que temos vindo a discutir”.