Bloco de Esquerda acompanha escolhas do Presidente da República

Concordando com Marcelo Rebelo de Sousa nas escolhas da crise social e da crise climática, José Gusmão considera que o debate sobre o orçamento é decisivo para escolher o rumo do país.





Comentando a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, na sede do partido, em Lisboa, José Gusmão atirou que é preciso "decidir se estas escolhas para o desenvolvimento económico e social do país são mais importantes do que algumas décimas de superavit para mostrar em Bruxelas".





José Gusmão afirmou que o partido acompanha "a escolha do Presidente da República, da crise social e da crise climática como aspetos centrais da sua mensagem ao país"