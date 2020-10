Bloco de Esquerda assinala "resultado extraordinário" nos Açores

Pedro Filipe Soares afirmou, na leitura do escrutínio das eleições para a Assembleia Legislativa dos Açores, que os dois candidatos eleitos "estão aptos para fazer o que é necessário fazer". A cúpula do Bloco de Esquerda garante que não será apresentada qualquer moção de rejeição do novo Governo Regional.