Bloco de Esquerda debate condições laborais das mulheres

Foto: José Coelho/Lusa

Catarina Martins fez-se acompanhar por algumas amas da Segurnça Social que contaram a sua história e como mudou a sua vida com o programa de Regularização de Precários da administração pública.





Mas o comicío de Guimarães não foi dedicado apenas às amas, mas a todas as mulheres. A líder do Bloco de Esquerda aproveitou ainda para recordar as vitimas de violência doméstica.