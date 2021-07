"O Bloco de Esquerda decide manter a sua disponibilidade para negociar um OE2022 que responda aos problemas do país, com prioridade ao emprego, à saúde e ao apoio social", disse a coordenadora do partido, Catarina Martins, em conferência de imprensa no final de uma reunião da Mesa Nacional, em Lisboa.





A jornalista Ana Isabel Costa registou as declarações de Catarina Martins do Bloco de Esquerda.