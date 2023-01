Bloco de Esquerda e Chega pedem comissão de inquérito à gestão da TAP

O partido de André Ventura quer saber por que razão a antiga secretária de Estado Alexandra Reis saiu da companhia aérea com a indemnização de meio milhão de euros.



Já o Bloco de Esquerda quer que os deputados investiguem também o processo de contratação da ex-governante.



As propostas de cada um dos partidos contam com o apoio do PSD e da Iniciativa Liberal.



Os liberais defendem que deve ser também investigada a injeção de 3,2 mil milhões de euros do Estado na empresa.



O PS ainda não anunciou se vai votar a favor desta comissão de inquérito.