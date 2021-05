Bloco de Esquerda e PCP exigem o fim da exploração de migrantes nos campos agrícolas

Catarina Martins e Jerónimo de Sousa querem o fim da exploração de trabalhadores migrantes em Portugal. A coordenadora do Bloco de Esquerda pediu a responsabilização criminal para quem explora migrantes, enquanto o líder do PCP quer mais poderes para a Autoridade para as Condições de Trabalho.