Bloco de Esquerda exige divulgação de cativações de cada ministério

Foto: Lusa

São as chamadas cativações, que a deputada Mariana Mortágua quer ver detalhadas, ministério a ministério.



Mariana Mortágua falava, esta tarde, no parlamento. Foi lá que os deputados pediram ao ministro das Finanças para divulgar, em concreto, onde foram feitas as cativações de despesa no ano passado.