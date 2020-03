Bloco de Esquerda pede descida do preço da energia e ajudas do setor bancário

A líder do Bloco de Esquerda defende que é preciso um Orçamento retificativo, por causa da crise do novo coronavírus. Catarina Martins pede subsídios diretos para as empresas, uma moratória para as hipotecas, rendas e prestações bancárias e uma redução de preços no sector energético.