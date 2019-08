Bloco de Esquerda prioriza o investimento público

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Os bloquistas propõem, por exemplo, a verba destinada ao investimento público na próxima legislatura a rondar os 10 mil milhões de euros anuais, cerca de cinco por cento do produto interno bruto.



Entre as medidas já conhecidas e que fazem parte do programa do Bloco, destaque para o aumento do salário mínimo para os 650 euros, tanto para o setor público como para o privado.



O dirigente bloquista José Manuel Pureza entende que estas são propostas possíveis de executar.