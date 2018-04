Bloco de Esquerda quer ouvir ex-ministro Pinho sobre rendas energéticas

O partido quer que a comissão apure não só as responsabilidades políticas do antigo ministro da Economia mas também de vários governos, como o de Durão Barroso, Santana Lopes e ainda o executivo de José Sócrates.



Vários partidos já expressaram a intenção de ouvir as explicações de Manuel Pinho, no Parlamento. No entanto, o antigo ministro garantiu que só presta declarações depois de interrogatório judicial.



Uma posição com a qual Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, não concorda.