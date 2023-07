Mortágua quer explicações e marcou uma interpelação ao Governo para a próxima semana para debater o problema.

Mariana mortágua sublinhou que a medida das creches gratuitas não chega a toda a gente que precisa e que - por isso - as creches "devem fazer parte do sistema de educação".





Refere também que o Governo deve permitir que as Câmaras Municipais possam fazer acordo com a Segurança Social para poderem ter as suas próprias creches".