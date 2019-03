Bloco defende Lei de Bases que defende SNS

Catarina Martins espera um entendimento do Executivo com os parceiros de esquerda na votação da Lei de Bases da Saúde.



Numa visita ao mercado em Estremoz, a coordenadora do Bloco afirmou que a proteção do Serviço Nacional de Saúde é a única forma de evitar que o interior do país tenha uma constante falta de profissionais.