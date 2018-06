Bloco desfia partidos a aprovarem nova lei de Bases da Saúde

A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou hoje o debate na Assembleia da República sobre a nova Lei de Bases da Saúde para o dia 22 de junho, avisando que tem de ser aprovada agora na generalidade para poder avançar nesta legislatura e que a melhor homenagem que se pode fazer ao fundador do PS e 'pai' do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaut, é fazer uma nova lei.