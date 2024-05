O partido Juntos Pelo Povo surpreendeu ao reforçar o número de deputados, enquanto a esquerda perde poder político. Bloco de Esquerda e CDU ficam fora do parlamento.

O Partido Socialista não assumiu a derrota e fala mesmo numa viragem política em governo sem o PSD. Paulo Cafôfo conta com o JPP num diálogo aberto a todos os outros partidos com exceção do Chega e dos social-democratas.