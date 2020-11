Bloco e PCP acusam PS de se juntar à direita nas políticas de saúde

O Partido Socialista os partidos da esquerda trocaram acusações no terceiro dia de votações do Orçamento do Estado. Sem a aprovação da proposta do Governo garantida, Bloco de Esquerda e PCP acusam os socialistas de se juntarem à direita nas políticas de saúde.