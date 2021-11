Bloco quer ouvir explicações do ministro da Defesa com urgência

O bloquista João Vasconcelos exige ouvir em audição o ministro da Defesa, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do chefe de Estado-Maior do Exército a propósito da Operação Miríade e da falta de comunicação às instâncias superiores.