Bloco quer ponto final às políticas de direita no Porto

Catarina Martins diz que é preciso acabar com duas décadas de política de direita na cidade do Porto. Na apresentação do candidato à autarquia portuense, a coordenadora do Bloco de Esquerda acusou Rui Moreira de ter feito negócio com a "violência das demolições de Rui Rio".