Mariana Mortágua quer que o PS se pronuncie sobre a maioria que é preciso fazer com a esquerda nas Eleições Legislativas. Questionada sobre a decisão do PS/Açores de não viabilizar o executivo Bolieiro, Mortágua acha importante a tomada de decisão dos socialistas, mas considera que fica a faltar um entendimento à esquerda no continente.