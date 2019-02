Bloco quer reforço da esquerda europeia

Mais força para evitar que os destinos da União Europeia não acabem por prejudicar países como Portugal.



A mensagem foi transmitida na última noite pela coordenadora do Bloco, Catarina Martins, que pediu mais deputados ao lado da já eurodeputada Marisa Matias.



Declarações de Catarina Martins no final do primeiro dia das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda.